Infra Industries informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Infra Industries äusserte sich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei -0.91 INR. Ein Jahr zuvor waren -1.110 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 3.9 Millionen INR – das entspricht einem Abschlag von 2.74 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4.0 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch