InfoVision Optoelectronics (Kunshan) A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

InfoVision Optoelectronics (Kunshan) A hat am 25.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.04 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.020 CNY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 26.52 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 505.9 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 688.5 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch