Infoteria legte Quartalsergebnis vor

Infoteria hat am 14.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 102.04 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Infoteria 13.95 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7.01 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 823.6 Millionen JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 769.6 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch