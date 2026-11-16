Infoteria hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Infoteria hat am 13.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 13.38 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Infoteria 11.28 JPY je Aktie generiert.

Infoteria hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 946.0 Millionen JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12.86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 838.2 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch