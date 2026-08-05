Infortar AS Registered gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Infortar AS Registered hat am 03.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.11 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.090 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 12.60 Prozent auf 440.9 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 504.5 Millionen EUR gelegen.

Redaktion finanzen.ch