Information Services Group hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Information Services Group hat am 02.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 0.07 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.060 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Information Services Group im vergangenen Quartal 65.1 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4.41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Information Services Group 62.4 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch