Information financière au 31 mars 2024 (Deuxième semestre 2023-2024)

26 juillet 2024

Information financière au 31 mars 2024 (Deuxième semestre 2023-24)

Données auditées

CHIFFRE D’AFFAIRES

Par marché

(En millions d'euros)



Semestre 2 Variation vs Cumul Variation vs Dont Organique



Dont Effet de change



2023/24 Semestre 2 2022/23 2023/24 Cumul 2022/23 France 4,2 19,90% 7,5 24,70% 24,70% 0,00% Europe distribution contrôlée (ex France) 5,7 25,70% 10,9 27,20% 26,70% 0,60% Asie distribution contrôlée 4 -6,30% 8,3 3,10% 10,80% -7,80% Total distribution contrôlée 13,9 12,90% 26,7 18,00% 20,50% -2,50% Agents & Distributeurs 14,2 11,90% 26,6 18,00% 19,50% -1,50% Total Produits 28,1 12,40% 53,3 18,00% 20,00% -2,00%

Activité du Deuxième semestre de l’exercice (octobre 2023 à mars 2024)

Au deuxième semestre 2023-24, le chiffre d’affaires du Groupe est en progression de +12,4% par rapport au deuxième semestre 2022-23.

Distribution contrôlée :

L’Europe a tiré la croissance de la distribution contrôlée sur ce 2ème semestre avec notamment une progression de

+19,9% en France, +33,7% en Allemagne, +45,7% au Benelux, et +25,3% en Espagne.

Les filiales en Asie sont en retrait de -6,3% en raison d’un effet de change défavorable, et sont stables en termes de monnaie locale.

Les ventes sur le e-commerce Europe en retrait de 9% par rapport au 2ème semestre de l’année précédente.

Agents et Distributeurs :

Les ventes via notre réseau de Distributeurs ont augmenté de +11,9% au 2ème semestre.

Tous les marchés à l’exception de la Corée sont en progression sur ce semestre notamment Russie +136,3%, Moyen- Orient +19,8%, et Amérique du Nord +13,2%.

Activité cumulée au cours de l’exercice 2023-24

L’exercice 2023-24 affiche un chiffre d’affaires Produits du Groupe à 53,3 millions d’euros soit +8,1 millions d’euros par rapport à l’année précédente, malgré un effet de change défavorable de -2% (soit un impact de -0,9 million d’euros).

La distribution contrôlée progresse de +18% soit +4,1 millions d’euros, avec toutes les filiales en croissance sur la période. L’Europe (+26,2%) profite du fort dynamisme en France, Allemagne, Benelux, Espagne et Italie. Le Japon et Hong Kong connaissent également une croissance soutenue et sont en augmentation respectivement de +11% et +12% en termes de monnaie locale, mais sont pénalisés par un fort effet de change défavorable.

Les ventes aux Agents et Distributeurs s’établissent à 26,6 millions d’euros soit +18% par rapport à l’an dernier. Tous les marchés progressent notamment la Russie (+121,5%), l’Amérique du Nord (+21,1%) et la Chine (15,1%).

Par ligne de produits

(En millions d'euros)



Semestre 2 Variation vs Cumul Variation vs Dont Organique



Dont Effet de change



2023/24 Semestre 2 2022/23 2023/24 Cumul 2022/23 Briquets & Stylos 23,4 13,70% 44,6 22,10% 24,30% -2,20% Maroquinerie, Accessoires & PAP 4,7 6,50% 8,7 0,80% 1,90% -1,10% Total Ventes de produits 28,1 12,40% 53,3 18,00% 20,00% -2,00%

A la fin du second semestre :

Le deuxième semestre se caractérise par une croissance toujours aussi dynamique sur les briquets et accessoires fumeurs avec une hausse de +16,5% soit 2,7 millions d’euros tandis que et les stylos sont en croissance de +4,1% par rapport au 2e semestre 2022/23.

Maroquinerie, prêt-à-porter et accessoires de mode ont également progressé de 6,5% au second semestre, notamment sur les ceintures. La maroquinerie progresse également de +30,3%. En revanche, les accessoires de mode et le prêt-à-porter sont en baisse respectivement de -45,6% et -6,2%.

Sur l’année 2023-24 :

Sur l’année fiscale 2023-24, les briquets, catégorie la plus vendue, ont réalisé une progression de +26,4% soit +7,8 millions d’euros, portée par les nouvelles éditions Premium (Slimmy, Biggy, Twiggy) et par des animations et partenariats marquants tels que Montecristo, Le Mans et Dragon, qui ont ensemble contribué significativement à ces résultats.

Sur la famille des instruments à écrire, les ventes ont progressé de +4,1% sur un an.

La maroquinerie connaît une croissance de 34,9% avec les succès des lignes Neo Capsule Grained et Firehead, ainsi que le lancement de projets spéciaux sur certains marchés tels que la Russie et la Corée.

Le Prêt à Porter est en croissance de 4,3%, tandis que les lignes Accessoires de mode et ceintures ont baissé.

