Information Development informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Information Development hat am 30.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 12.86 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 19.30 JPY je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig standen 9.75 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 0.54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Information Development 9.80 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch