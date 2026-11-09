INFORMATION CREATIVE gewährte Anlegern Blick in die Bücher

INFORMATION CREATIVE gab am 06.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 2.01 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -3.720 JPY erwirtschaftet worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0.65 Prozent auf 2.60 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.62 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 56.97 JPY. Im Vorjahr hatte INFORMATION CREATIVE 65.31 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2.90 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10.14 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 10.43 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch