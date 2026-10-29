Infomedia Press: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Infomedia Press hat am 27.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.16 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Infomedia Press ein Ergebnis je Aktie von -0.050 INR vermeldet.

Redaktion finanzen.ch