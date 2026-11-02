Infomart gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Infomart hat am 30.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 3.04 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2.88 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Infomart 5.26 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9.61 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4.80 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch