Perrot Duval Aktie 25262070 / CH0252620700
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01.10.2026 10:00:36
Infomaniak startet mit 56 Franken an Schweizer Börse
Zürich (awp) - Die Schweizer Börse hat einen neuen Teilnehmer erhalten. Seit dem Donnerstagmorgen werden die Titel des Genfer Cloud- und IT-Dienstleisters Infomaniak gehandelt. Der erste Kurs für den Börsenneuling lag am Donnerstagmorgen bei 56,00 Franken.
Bis um 9.16 Uhr hatten zunächst 2256 Aktien die Hand gewechselt. Auf Basis des Eröffnungskurses und ausstehenden rund 4,7 Millionen Aktien ergibt sich für das unter dem Tickersymbol "INFO" kotierte Unternehmen ein Börsenwert von rund 260 Millionen Franken.
Infomaniak gelangt allerdings nicht über einen klassischen Börsengang, sondern über ein sogenanntes Reverse Takeover (RTO) an den Schweizer Aktienmarkt. Das Genfer Unternehmen hatte dafür die Kontrolle über die bereits kotierte Beteiligungsgesellschaft Perrot Duval übernommen.
Vergangene Woche hatte die Perrot Duval-Generalversammlung der Umbenennung in "Infomaniak" wie auch dem Verkauf einer verbleibenden Beteiligung und der Änderung des Gesellschaftszwecks zugestimmt. Zudem wurde das Kapital gegen eine Sacheinlage von Infomaniak-Aktien um rund 200 Millionen Franken erhöht.
Die vor über 30 Jahren gegründete Infomaniak will laut ihren Angaben eine "nachhaltige und souveräne" europäische Cloud schaffen und sich damit als Antwort auf die US-Cloud positionieren. Sie verfügt nach eigenen Angaben über mehr als eine Million Kunden. Der Umsatz belief sich 2025 auf 54 Millionen Franken.
tp/yz/cg
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