Infomaniak-Aktie stabil: Neues Rechenzentrum in Bulle geplant

Die Anlage soll 2028 in Betrieb gehen und ihre Abwärme in das bestehende Fernwärmenetz einspeisen.

Das Baugesuch werde ab dem heutigen Freitag öffentlich aufgelegt, teilte Infomaniak mit. Der Baubeginn ist vorbehaltlich der Bewilligungen im ersten Halbjahr 2027 vorgesehen.

Es handelt sich laut Mitteilung um das bisher grösste Infrastrukturprojekt des Unternehmens. Die Finanzierung soll aus eigenen Mitteln erfolgen. Angaben zur Investitionssumme machte das Unternehmen keine.

Das Rechenzentrum soll über 170 Server-Racks und eine IT-Leistung von 2,5 Megawatt verfügen. Damit wäre es doppelt so leistungsfähig wie die jüngste Anlage von Infomaniak in Genf.

Eine Besonderheit ist die geplante Nutzung der Serverabwärme. Diese soll über Wärmepumpen jährlich rund 28 Gigawattstunden Wärme für das Fernwärmenetz von Gruyère Energie liefern. Dadurch könnten gegenüber einer Ölheizung jährlich bis zu 7500 Tonnen CO2 eingespart werden.

Infomaniak will mit dem Ausbau auf die steigende Nachfrage nach Cloud- und KI-Diensten reagieren. Das Genfer Unternehmen ist seit Anfang Oktober an der Schweizer Börse kotiert.

Zeitweise verharrt die Infomaniak-Aktie imSchweizer Handel unverändert bei 75,00 Franken.

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Genf (awp)