Infomaniak Aktie 160960505 / CH1609605055
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15.10.2026 20:46:00
Infomaniak-Aktie: Keine Halbjahreszahlen zum 31. Oktober
Infomaniak streicht einen für den 10. Dezember vorgesehenen Veröffentlichungstermin aus dem Finanzkalender und legt keine Zwischenzahlen zum 31. Oktober 2026 vor.
Finanzkalender nach Übernahme angepasst
Das Publikationsdatum vom 10. Dezember 2026 sei aus dem Finanzkalender gestrichen worden, teilte die Anfang Monat an der Schweizer Börse SIX gestartete Infomaniak am Donnerstagabend in einem Communiqué mit. Dieses Datum stammte aus dem bisherigen Kalender der Perrot Duval Holding, deren Geschäftsjahr am 30. April endete.
Nach dem Reverse Takeover (RTO) durch Infomaniak und der Umbenennung des Unternehmens habe man das Geschäftsjahr nun an das Kalenderjahr angepasst, das am 31. Dezember ende. Zwischenabschlüsse zum 31. Oktober würden die wirtschaftliche Tätigkeit der neuen Gruppe nicht widerspiegeln und keine aussagekräftige Vergleichsgrundlage bieten, hiess es weiter.
Jahresergebnisse folgen nach Geschäftsjahresende
"Der Halbjahresabschluss der Infomaniak Group SA zum 30. Juni 2026, der die relevante Grundlage für die Beurteilung des Geschäftsverlaufs darstellt, wurde bereits im Börsenprospekt veröffentlicht." Die nächste Veröffentlichung von Geschäftszahlen beinhalte die Jahresergebnisse per 31. Dezember 2026, schrieb Infomaniak.
Les Acacias (awp)
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