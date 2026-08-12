Info Edge (India): Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Info Edge (India) hat am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6.88 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Info Edge (India) ein EPS von 4.57 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 8.81 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7.91 Milliarden INR umgesetzt.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 4.53 INR erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 8.29 Milliarden INR belaufen hatte.

Redaktion finanzen.ch