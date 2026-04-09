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Infleqtion Aktie 153437251 / US45676K1034

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09.04.2026 16:35:50

Infleqtion Stock Rises 3% Over Partnership With NASA To Deliver Next-Generation Quantum Capabilities

Infleqtion
11.83 USD 4.78%
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(RTTNews) - Shares of Infleqtion, Inc. (INFQ) are moving up about 3 percent on Thursday morning trading after the company announced that it is providing upgraded quantum hardware to the International Space Station via NASA's Northrop Grumman-24 cargo mission.

The company's shares are currently trading at $11.70 on the New York Stock Exchange, up 3.36 percent. The stock opened at $11.30 and has climbed as high as $12.40 so far in today's session. Over the past year, it has traded in a range of $8.52 to $17.51.

These efforts align with the company's broader strategy to accelerate the deployment of practical quantum solutions across aerospace, defense, energy, and critical infrastructure domains.

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Wallstreet Live mit Tim Schäfer – Krisen, Chancen & Value-Aktien – wo lohnt sich jetzt ein Blick?

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
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Short 13’894.00 13.80 BX0SPU
Short 14’400.72 8.98 S29BTU
SMI-Kurs: 13’097.10 09.04.2026 16:36:05
Long 12’533.83 19.43 S69BJU
Long 12’249.83 13.80 SGKBOU
Long 11’728.62 8.92 SHXB4U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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