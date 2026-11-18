Infleqtion liess sich am 16.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Infleqtion die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.09 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Infleqtion -0.640 USD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.ch