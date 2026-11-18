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18.11.2026 11:51:42
Inflation im Euroraum steigt im Oktober auf 4,0 Prozent
DOW JONES--Der Preisdruck in der Eurozone hat sich im Oktober verstärkt. Die jährliche Inflationsrate stieg auf 4,0 (September: 3,8) Prozent, wie die Statistikbehörde Eurostat in einer zweiten Veröffentlichung mitteilte. Die Statistiker bestätigten damit - wie von Volkswirten erwartet - ihre erste Schätzung vom 4. November. Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt mittelfristig 2 Prozent an.
Die so genannte Kernteuerung, die besonders volatile Preise aussen vor lässt, stieg im Oktober ebenfalls. Die Kernrate (ohne die Preise von Energie, Nahrungsmitteln, Alkohol und Tabak) erhöhte sich auf 2,6 (2,5) Prozent. Die Kernrate gilt unter Ökonomen als Richtgrösse für den Inflationstrend.
Binnen Monatsfrist stiegen die Verbraucherpreise im Oktober in der Gesamtrate um 0,5 Prozent, in der Kernrate betrug die Steigerung 0,3 Prozent. In der ersten Veröffentlichung waren Raten von 0,4 Prozent und 0,3 Prozent genannt worden.
Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com
DJG/apo/hab
(END) Dow Jones Newswires
November 18, 2026 05:52 ET (10:52 GMT)
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