Infinity Natural Resources A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Infinity Natural Resources A gab am 09.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Infinity Natural Resources A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.37 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0.650 USD je Aktie erwirtschaftet.

Infinity Natural Resources A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 197.6 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 147.81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 79.7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch