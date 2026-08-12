Infinity Natural Resources A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Infinity Natural Resources A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.88 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Infinity Natural Resources A ein EPS von 1.18 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Infinity Natural Resources A 171.0 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 129.62 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 74.5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch