Infinitii ai gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Infinitii ai hat am 28.10.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Infinitii ai im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3.17 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 0.7 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 0.6 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.010 CAD je Aktie für das Gesamtjahr vermeldet. Im Jahr zuvor hatte Infinitii ai ebenfalls 0.010 CAD je Aktie eingebüsst.

Mit einem Umsatz von 2.62 Millionen CAD, gegenüber 2.69 Millionen CAD im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 2.60 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch