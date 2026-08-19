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19.08.2026 06:37:00
Infinico Metals präsentierte Quartalsergebnisse
Infinico Metals präsentierte in der am 17.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Infinico Metals vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.01 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.150 CAD je Aktie erwirtschaftet.
Redaktion finanzen.ch
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