Infineon verdient dank KI-Boom deutlich mehr - Wachstum soll anziehen

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MÜNCHEN (awp international) - Der Chiphersteller Infineon erwartet nach einem Umsatz- und Gewinnsprung ein deutlich anziehendes Wachstum im neuen Geschäftsjahr. Dabei profitiert das Unternehmen weiter von der milliardenschweren Nachfrage nach Stromchips für KI-Rechenzentren. Aber auch das Automobilgeschäft erholt sich zunehmend.

Infineon starte mit einem "anhaltenden Momentum" in das neue Geschäftsjahr, erklärte Konzernchef Jochen Hanebeck am Dienstag bei der Vorlage der Zahlen in München. "Dazu tragen insbesondere unsere Halbleiterlösungen für die Stromversorgung von Rechenzentren, für den Aus- und Umbau der Energieinfrastruktur, für Elektromobilität und softwaredefinierte Fahrzeuge bei."

Die Aktien reagierten mit einem weiteren Kurssprung und setzte damit die Erholung nach dem Rückschlag in den vergangenen Wochen fort. Im frühen Handel stiegen die Papiere um bis zu sieben Prozent auf etwas mehr als 52 Euro. Tags zuvor hatten sie bereits im Zuge einer deutlichen Erholung der KI- und Halbleiterwerte um mehr als sechs Prozent zugelegt.

Zuletzt waren solche Titel immer wieder wegen Sorgen um die Nachhaltigkeit von KI-Investitionen sowie einer stärkeren Regulierung unter die Räder geraten. Seit dem Rekordhoch von fast 90 Euro im Juni ging es um bis zu 50 Prozent nach unten.

Trotz des Dämpfers in den vergangenen Monaten gehört die Aktie mit einem Plus von 40 Prozent zu den stärksten Dax-Titeln im bisherigen Jahresverlauf. Mit einem Börsenwert von fast 70 Milliarden Euro gehört das Unternehmen zum Kreis der wertvollsten deutschen Unternehmen.

Die Ergebnisse und der Ausblick auf das neue Geschäftsjahr lägen weitgehend im Rahmen der Erwartungen, schrieb Jefferies-Analyst Janardan Menon. Wie schon in früheren Aufschwungphasen geht der Experte davon aus, dass der Chipkonzern bei seinen Umsatz- und Margenprognosen konservativ vorgeht.

Die Erlöse sollen 2026/27 um etwas mehr als ein Fünftel auf 20 Milliarden Euro steigen, teilte Infineon in München mit. Dabei erwartet der Halbleiterhersteller Umsätze im Zusammenhang mit Rechenzentren von annähernd vier Milliarden Euro. Bereits im Sommer hatte Infineon erklärt, die zuvor angenommene Prognose von 2,5 Milliarden Euro deutlich erhöhen zu wollen.

So kann Infineon etwa auf längerfristige Liefervereinbarungen mit Kunden im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz von rund zehn Milliarden Euro blicken. Die Kunden stammen dabei zum Grossteil aus den Vereinigten Staaten. Insgesamt liege der Auftragsbestand im Konzern zum Jahresende nochmals höher als im Sommer, erklärte Finanzvorstand Sven Schneider auf der Bilanzpressekonferenz, ohne Details nennen zu wollen.

Die Kapazitäten bleiben dabei weiterhin knapp. Infineon investiert daher derzeit viel Geld in den Ausbau seiner Produktion. Zuletzt eröffnete der Chipkonzern im Sommer an seinem Standort Dresden eine neue Fertigung. Mit rund fünf Milliarden Euro ist dies die bislang grösste Einzelinvestition der Unternehmensgeschichte. Mit der "Smart Power Fab" soll sich die Kapazität am Standort verdoppeln.

Zudem will Infineon rund 1,1 Milliarden Euro in den österreichischen Standort Villach stecken und sein Geschäft mit Galliumnitrid-Leistungshalbleitern ausbauen. Galliumnitrid ermöglicht dabei erhebliche Effizienzsteigerungen. Für 2026/27 kündigte Hanebeck Investitionen von 3 bis 3,5 Milliarden Euro an.

Die Segmentergebnismarge soll sich ebenfalls verbessern und in den mittleren 20-Prozentbereich steigen. Das liegt in etwa im Rahmen der Analystenerwartungen. Dabei befindet sich das Unternehmen derzeit in Preisverhandlungen mit seinen Kunden. Das Umfeld sei dafür weiter "positiv", hiess es. Im vergangenen Jahr hatte Infineon wegen der knappen Kapazitäten in Verbindung mit der hohen Nachfrage zweimal seine Preise erhöhen können.

Für die ersten drei Monate des Jahres erwartet Infineon dabei etwas weniger Umsatz und Marge als im traditionell starken Schlussquartal.

Im vergangenen Geschäftsjahr wuchs der Umsatz um 12 Prozent auf 16,35 Milliarden Euro. Der Umsatz mit KI-Rechenzentren wurde mit 1,7 Milliarden Euro etwas mehr als verdoppelt, berichtete Hanebeck. Die Segmentergebnis-Marge erreichte 19,7 Prozent. Unter dem Strich verdiente Infineon nach Steuern und Minderheiten mit 1,51 Milliarden Euro deutlich mehr als im Vorjahr, als rund eine Milliarde Euro erreicht worden war. Aktionäre sollen eine um 3 Cent höhere Dividende von 38 Cent erhalten.

Dabei zog die Entwicklung im vierten Quartal noch einmal an. Die Sparte Power & Sensor Systems, die das Geschäft mit Rechenzentren enthält, wuchs um 25 Prozent zum Vorquartal, die operative Marge knackte die Marke von 30 Prozent. Aber auch das Automobilgeschäft erholt sich weiter und legte um acht Prozent zu. Hier spielt Infineon auch die steigende Nachfrage nach E-Autos im Zuge der hohen Spritpreise in die Hände, wie Hanebeck erläuterte./nas/niw/zb