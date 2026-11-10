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10.11.2026 07:42:36
Infineon verdient dank KI-Boom deutlich mehr - Wachstum soll anziehen
MÜNCHEN (awp international) - Der Chiphersteller Infineon erwartet nach einem Umsatz- und Gewinnsprung ein deutlich anziehendes Wachstum im neuen Geschäftsjahr. Dabei profitiert das Unternehmen weiter von einer hohen Nachfrage nach Stromchips für KI-Rechenzentren. So sollen die Erlöse 2026/27 um etwas mehr als ein Fünftel auf 20 Milliarden Euro steigen, teilte Infineon am Dienstag in München mit.
Dabei erwartet der Halbleiterhersteller Umsätze im Zusammenhang mit Rechenzentren von annähernd vier Milliarden Euro. Die Segmentergebnismarge soll sich ebenfalls verbessern und in den mittleren 20-Prozentbereich steigen. Das liegt in etwa im Rahmen der Analystenerwartungen.
Infineon starte mit einem "anhaltenden Momentum" in das neue Geschäftsjahr, erklärte Konzernchef Jochen Hanebeck. "Dazu tragen insbesondere unsere Halbleiterlösungen für die Stromversorgung von Rechenzentren, für den Aus- und Umbau der Energieinfrastruktur, für Elektromobilität und softwaredefinierte Fahrzeuge bei."
Im vergangenen Geschäftsjahr wuchs der Umsatz um 12 Prozent auf 16,35 Milliarden Euro, die Segmentergebnis-Marge erreichte 19,7 Prozent. Unter dem Strich verdiente Infineon im fortgeführten Geschäft mit 1,97 Milliarden deutlich mehr als im Vorjahr, als 1,36 Milliarden Euro erreicht worden waren. Dabei zog die Entwicklung im vierten Quartal noch einmal an. Aktionäre sollen eine um 3 Cent höhere Dividende von 38 Cent erhalten./nas/zb
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Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
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✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
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