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05.11.2026 11:21:32
Infineon und SOLUM vertiefen Zusammenarbeit bei HVDC-Stromversorgungslösungen für KI-Rechenzentren
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu Infineon AG
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17:58
|Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich in der Verlustzone (finanzen.ch)
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15:58
|Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 am Nachmittag im Minus (finanzen.ch)
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15:58
|Börse Frankfurt in Rot: TecDAX mit Abgaben (finanzen.ch)
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15:58
|XETRA-Handel LUS-DAX am Nachmittag in der Verlustzone (finanzen.ch)
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15:58
|Freitagshandel in Frankfurt: DAX sackt am Nachmittag ab (finanzen.ch)
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12:26
|Handel in Frankfurt: TecDAX am Mittag leichter (finanzen.ch)
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12:26
|XETRA-Handel LUS-DAX liegt im Minus (finanzen.ch)
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12:26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX verbucht am Mittag Verluste (finanzen.ch)
Analysen zu Infineon AG
|04.11.26
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
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|Jefferies & Company Inc.
|30.09.26
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
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|21.09.26
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|04.11.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
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|Jefferies & Company Inc.
|30.09.26
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|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
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|UBS AG
|21.09.26
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|04.11.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.26
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|Jefferies & Company Inc.
|09.09.26
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.09.26
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|Bernstein Research
|28.09.26
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|UBS AG
|21.09.26
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|14.09.26
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|06.08.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|05.08.26
|Infineon Hold
|Warburg Research
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
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Infineon am 05.11.2026
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Der Schweizer sowie der deutsche Aktienmarkt gaben im Freitagshandel kräftig nach. Die US-Börsen erholen sich am Freitag von ihrem Vortageskursrutsch. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.