Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004
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30.09.2026 10:21:33
Infineon und ASMedia treiben den Ausbau des USB-20-Gbit/s-Ökosystems für KI- und datenintensive Anwendungen voran
Trading Signals: Kühne+Nagel - Doppelte Fantasie
Trotz des Abstiegs aus dem SMI läuft es für Kühne+Nagel derzeit rund: Der Welthandel zeigt sich überraschend robust und die strategische Partnerschaft mit Amazon eröffnet frische Wachstumschancen. An der Börse ist die Aktie weiter auf dem Vormarsch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Infineon AG
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29.09.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Handelsende Verluste (finanzen.ch)
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29.09.26
|DAX-Handel aktuell: DAX letztendlich knapp behauptet (finanzen.ch)
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29.09.26
|Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 steigt letztendlich (finanzen.ch)
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29.09.26
|Zuversicht in Frankfurt: TecDAX notiert zum Handelsende im Plus (finanzen.ch)
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29.09.26
|Aufschläge in Frankfurt: Das macht der DAX am Nachmittag (finanzen.ch)
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29.09.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX am Nachmittag in der Gewinnzone (finanzen.ch)
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29.09.26
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 legt am Dienstagnachmittag zu (finanzen.ch)
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29.09.26
|Freundlicher Handel: Anleger lassen TecDAX am Dienstagnachmittag steigen (finanzen.ch)
Analysen zu Infineon AG
|08:18
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|21.09.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|14.09.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|09.09.26
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:18
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|21.09.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|14.09.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|09.09.26
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:18
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.26
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.09.26
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|Bernstein Research
|07.09.26
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|07.09.26
|Infineon Buy
|Warburg Research
|28.09.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|21.09.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|14.09.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|06.08.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|05.08.26
|Infineon Hold
|Warburg Research
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
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Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt pendeln am Mittwoch um die Nulllinie. An den Börsen in Asien zeigten sich zur Wochenmitte positive Vorzeichen.