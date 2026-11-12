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12.11.2026 06:37:00
Infineon Technologies präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Infineon Technologies präsentierte in der am 10.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.47 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.210 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat Infineon Technologies mit einem Umsatz von insgesamt 5.41 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.61 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 17.50 Prozent gesteigert.
Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0.686 USD gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 5.29 Milliarden USD geschätzt worden war.
Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 1.34 USD beziffert. Im Vorjahr waren 0.850 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 17.37 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 19.00 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 16.19 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Gewinn je Aktie von 1.99 USD belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 18.47 Milliarden USD gerechnet.
Redaktion finanzen.ch
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