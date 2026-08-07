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07.08.2026 06:37:00
Infineon Technologies gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Infineon Technologies liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Infineon Technologies die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS lag bei 0.37 USD. Im letzten Jahr hatte Infineon Technologies einen Gewinn von 0.260 USD je Aktie eingefahren.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 15.54 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4.85 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 4.20 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 0.518 USD sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 4.78 Milliarden USD gelegen.
Redaktion finanzen.ch
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