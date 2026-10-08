Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
08.10.2026 10:21:33
Infineon stellt 27-kW-Dreiphasen-Netzteil-Lösung für Stromversorgungsarchitekturen von KI-Servern vor
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu Infineon AG
|
17:58
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels mit Abgaben (finanzen.ch)
|
17:58
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX liegt zum Ende des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.ch)
|
17:58
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX liegt zum Handelsende im Minus (finanzen.ch)
|
15:58
|Donnerstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 am Nachmittag leichter (finanzen.ch)
|
12:26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX am Mittag in Rot (finanzen.ch)
|
12:26
|Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 fällt am Donnerstagmittag (finanzen.ch)
|
12:26
|DAX aktuell: DAX sackt am Donnerstagmittag ab (finanzen.ch)
|
12:26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX sackt mittags ab (finanzen.ch)
Analysen zu Infineon AG
|30.09.26
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|21.09.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|14.09.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|09.09.26
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.09.26
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|21.09.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|14.09.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|09.09.26
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.09.26
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.26
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.09.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|07.09.26
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|07.09.26
|Infineon Buy
|Warburg Research
|28.09.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|21.09.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|14.09.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|06.08.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|05.08.26
|Infineon Hold
|Warburg Research
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise und Renditen belasten Börsen: SMI beendet Handel mit deutlichen Verlusten -- DAX geht schwächer in den Feierabend -- Asiens Börsen letztlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben im Donnerstagshandel deutlich nach. Die US-Börsen zeigen sich eine Spur tiefer. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag abwärts.