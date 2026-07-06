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Analystencheck 06.07.2026 11:13:00

Infineon startet Quiet Period vor Quartalsbericht - Aktie gibt nach

Infineon startet Quiet Period vor Quartalsbericht - Aktie gibt nach

Zu Beginn der Quiet Period bei Infineon zeigt sich, wie weit Kursziele und Einschätzungen der Analysten inzwischen auseinanderliegen.

Infineon
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  • Infineon startet heute in die Quiet Period vor den Zahlen am 5. August
  • KGV liegt bei mehr als 43, ein historisch hoher Wert
  • Kursziele der Analysten reichen von 61 bis 102 Euro, die Lager sind gespalten

Infineon tritt am heutigen Montag offiziell in die Quiet Period ein und schweigt bis zur Veröffentlichung der Zahlen zum dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 am 5. August 2026. In der stillen Phase rückt die Bewertung in den Mittelpunkt: Das KGV liegt derzeit bei mehr als 43, während die Kursziele der Analysten von 61 bis 102 Euro reichen. Für Anleger stellt sich damit eine zentrale Frage: Trägt das Wachstum im Geschäft mit Stromversorgung für KI-Rechenzentren diese Bewertung, oder ist bereits sehr viel Zukunft im Kurs verarbeitet?

Bewertung auf historischem Niveau

Das KGV von mehr als 43 zeigt, wie weit sich die Bewertung von Infineon von historischen Normalniveaus entfernt hat. Erst im Juni 2026 hatte die Aktie im XETRA-Handel bei 88,83 Euro ein neues Rekordhoch markiert, bevor der Blick der Anleger sich nun auf die Nachhaltigkeit der Bewertung richtet. Analysten von Warburg Research warnten bereits Anfang Juni vor einer Überhitzung und verwiesen darauf, dass die Bewertungskennziffern historische Höchststände erreicht hätten.

Getrieben wurde die jüngste Rally vom Geschäft mit Stromversorgungslösungen für KI-Rechenzentren, für das Infineon Anfang Juli in Dresden die neue Smart Power Fab eröffnete. Das Unternehmen bezeichnet die rund fünf Milliarden Euro teure Anlage nach eigenen Angaben als die grösste Einzelinvestition der Konzerngeschichte, mit der die Fertigungskapazität am Standort Dresden verdoppelt werden soll.

Analysten weit auseinander beim fairen Wert

Wie unterschiedlich der faire Wert der Infineon-Aktie eingeschätzt wird, zeigt ein Blick auf die jüngsten Kursziele. Berenberg bestätigte am 3. Juli 2026 die Einstufung Kaufen und ein Kursziel von 100 Euro. Auch die Deutsche Bank blieb am 2. Juli 2026 bei Kaufen und nannte 90 Euro als Ziel. Die UBS hingegen blieb die Infineon-Aktie am gleichen Tag bei Neutral mit einem Kursziel von 61 Euro. UBS-Analyst Francois-Xavier Bouvignies verwies dabei auf steigende Risiken bei den Marktanteilen im KI-Geschäft und auf anhaltende Herausforderungen in China für das zweite Halbjahr.

Am heutigen Montag steht die Infineon-Aktie via XETRA zeitweise bei 75,18 Euro, was einem Minus von 2,48 Prozent gegenüber dem Freitagsschluss entspricht.

Operative Basis: Was die bisherigen Zahlen zeigen

Operativ lieferte Infineon bislang die Basis für die optimistischere Sicht. Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2026, das am 31. März 2026 endete, stieg der Umsatz auf 3,812 Milliarden Euro, ein Plus von 4 Prozent gegenüber dem ersten Quartal mit 3,662 Milliarden Euro. Das Segmentergebnis lag bei 653 Millionen Euro, die Segmentergebnismarge, die die operative Profitabilität misst, bei 17,1 Prozent. Für das laufende dritte Quartal stellte der Konzern rund 4,1 Milliarden Euro Umsatz in Aussicht, ein Anstieg von rund 8 Prozent. Die Jahresprognose wurde parallel angehoben: Die Segmentergebnismarge soll 2026 bei rund 20 Prozent liegen. Für das Geschäft mit Stromversorgung für KI-Rechenzentren rechnet Infineon nach eigenen Angaben 2026 mit rund 1,5 Milliarden Euro Umsatz und 2027 mit rund 2,5 Milliarden Euro, ein geplanter Anstieg von rund zwei Drittel innerhalb eines Jahres. Diese Wachstumsrate ist der Kern der Bewertungsdebatte: Sie muss die Lücke zwischen einem KGV von mehr als 43 und einem eher gewöhnlichen Halbleiterbewertungsniveau schliessen.

Zwei Risiken für die Bewertung

Zwei Punkte sprechen gegen eine sorglose Fortschreibung der Rally. Erstens bleibt das Bewertungsniveau anfällig für Enttäuschungen: Ein KGV von mehr als 43 lässt wenig Spielraum, sollten die Zahlen am 5. August 2026 hinter der angehobenen Prognose zurückbleiben. Zweitens bleiben die klassischen Endmärkte schwächer als das KI-Geschäft. Die UBS verwies auf anhaltende Herausforderungen in China, und das breitere Automobilgeschäft von Infineon hängt weiterhin an einer nur zögerlich anziehenden Elektromobilitätsnachfrage. Beide Punkte könnten die Lücke zwischen den Kurszielen von 61 und mehr als 100 Euro in den kommenden Wochen enger oder weiter auseinander ziehen.

Der nächste konkrete Prüfstein ist nun der 5. August 2026, wenn Infineon die Zahlen zum dritten Quartal vorlegt und die Quiet Period endet. Bis dahin bleibt offen, ob das KI-Geschäft im gleichen Tempo weiterwächst wie angekündigt.

Carolin Ludwig, Claudia Stephan, Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

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Hinweis: Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar.

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