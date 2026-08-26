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Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004

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26.08.2026 10:21:26

Infineon liefert Siliziumkarbid-Technologie an Fox ESS und steigert die Effizienz von Energiespeichersystemen für Privathaushalte

Infineon
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München, 26. August 2026  Die Infineon Technologies AG liefert Siliziumkarbid (SiC)-Leistungshalbleiter an Fox ESS, einen führenden Anbieter von Lösungen für erneuerbare Energien, um die Effizienz seiner Energiespeichersysteme (ESS) für Privathaushalte zu steigern. Mithilfe der CoolSiC MOSFETs 1200 V G2 von Infineon im Q-DPAK-Gehäuse konnte Fox ESS die Schaltverluste um 70 Prozent reduzieren. Dadurch erreicht das Energiespeichersystem PQ3-Ultra im netzgekoppelten Betrieb einen Spitzenwirkungsgrad des Photovoltaik (PV)-Wechselrichters von bis zu 98,78 Prozent und einen Spitzenwirkungsgrad beim Laden und Entladen der Batterie von bis zu 98,47 Prozent.Weiter zum vollständigen Artikel bei Infineon Technologies AG

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