Infineon hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Infineon liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Infineon die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.32 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.230 EUR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 4.17 Milliarden EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.70 Milliarden EUR umgesetzt worden waren.

Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0.447 EUR gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 4.14 Milliarden EUR gesehen.

Redaktion finanzen.ch