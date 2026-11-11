Infineon gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Infineon hat am 10.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.41 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.180 EUR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 19.35 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4.71 Milliarden EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3.94 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 0.612 EUR prognostiziert. Beim Umsatz hatten die Experten damit gerechnet, dass 4.70 Milliarden EUR umgesetzt wurden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 1.15 EUR beziffert. Im Vorjahr hatten 0.770 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11.53 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 16.35 Milliarden EUR, während im Vorjahr 14.66 Milliarden EUR ausgewiesen worden waren.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 1.76 EUR ausgegangen, während der Umsatz auf 16.35 Milliarden EUR prognostiziert worden war.

Redaktion finanzen.ch