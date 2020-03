Infineon bekommt grünes Licht für Cypress-Übernahme aus den USA

FRANKFURT (Dow Jones)--Infineon hat bei der milliardenschweren Übernahme des Halbleiterherstellers Cypress eine wichtige Hürde genommen. Wie der DAX-Konzern in der Nacht mitteilte, hat das Committee on Foreign Investment in the United States (Cfius) die 9 Milliarden US-Dollar teure Transaktion genehmigt. Die Genehmigung aus China steht unterdessen noch aus.

Mit Cypress ergänzt Infineon sein eigenes Angebot um Mikrocontroller und Komponenten für die Datenübertragung. Die erweiterte Produktpalette erlaubt es Infineon, weitere Systemlösungen auf den Markt zu bringen.

Cypress ist die bisher teuerste Transaktion in der mehr als 20-jährigen Unternehmensgeschichte von Infineon. 2,7 Milliarden Euro hat sich der Konzern schon mit Hilfe neuer Aktien und einer Hybridanleihe am Finanzmarkt besorgt, um die Bankenfinanzierung möglichst klein zu halten.

