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26.11.2026 10:21:32
Infineon auf der TRUSTECH 2026: Gesicherte digitale Identitäten und Bezahllösungen für das Quantenzeitalter
Trading Signals: Lindt & Sprüngli - Eine bitter-süsse Versuchung
Der Schoggi-Konzern steckt in der Krise, Investoren pochen auf einen Neuanfang. Mit Blick auf die kommenden Monate könnte die Spekulation auf nachhaltige Veränderungen an der Konzernspitze bei dem gebeutelten Mid Cap für Fantasie sorgen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Infineon AG
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26.11.26
|Börse Frankfurt in Grün: TecDAX letztendlich fester (finanzen.ch)
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26.11.26
|Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 verbucht zum Handelsende Gewinne (finanzen.ch)
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26.11.26
|Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 am Donnerstagnachmittag im Aufwind (finanzen.ch)
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26.11.26
|Freundlicher Handel: So bewegt sich der LUS-DAX nachmittags (finanzen.ch)
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26.11.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX verbucht am Nachmittag Zuschläge (finanzen.ch)
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26.11.26
|Optimismus in Frankfurt: DAX liegt am Nachmittag im Plus (finanzen.ch)
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26.11.26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX verbucht am Donnerstagmittag Gewinne (finanzen.ch)
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26.11.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich mittags fester (finanzen.ch)
Analysen zu Infineon AG
|25.11.26
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.11.26
|Infineon Kaufen
|DZ BANK
|23.11.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|17.11.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|12.11.26
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|25.11.26
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.11.26
|Infineon Kaufen
|DZ BANK
|23.11.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|17.11.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|12.11.26
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|25.11.26
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.11.26
|Infineon Kaufen
|DZ BANK
|23.11.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|17.11.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|12.11.26
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|10.11.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|28.09.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|21.09.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|14.09.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Infineon am 26.11.2026
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Börse aktuell - Live TickerWall Street bleibt an Thanksgiving geschlossen -- SMI und DAX schliessen deutlich stärker -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich im Handel am Donnerstag mit deutlichen Aufschlägen. Die US-Börsen bleiben feiertagsbedingt geschlossen. In Asien waren am Donnerstag überwiegend positive Vorzeichen zu beobachten.