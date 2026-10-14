Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004
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14.10.2026 10:21:32
Infineon auf der electronica 2026: Technologien für das KI-Zeitalter, vom Rechenzentrum über Roboter bis auf die Strasse
Infineon Technologies AG Kundenbeispiele, Systemlösungen und Halbleiterinnovationen für Physische KI in den Bereichen Robotik und Mobilität, intelligente Edge-Geräte sowie die für das KI-Zeitalter erforderliche Infrastruktur zur Stromversorgung. Technologien von Infineon helfen Maschinen, ihre Umgebung wahrzunehmen, gesichert zu kommunizieren, Daten mithilfe von Edge AI lokal zu verarbeiten, auf dieser Grundlage sicher und zuverlässig zu handeln und zugleich Energie möglichst effizient zu nutzen. Besucher finden Infineon in Halle C3, Stand 502.Weiter zum vollständigen Artikel bei Infineon Technologies AG
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