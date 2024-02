Infineon-Analyse: Jefferies & Company Inc. verleiht Infineon-Aktie Buy in jüngster Analyse

Das Analysehaus Jefferies hat Infineon nach der Veröffentlichung des Berichts zum ersten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Während die Zahlen weitgehend den Erwartungen entsprochen hätten, habe der Chiphersteller sein Umsatzziel für das Gesamtgeschäftsjahr gesenkt, schrieb Analyst Janardan Menon in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dabei seien allerdings nur die Erwartungen im Nicht-Autogeschäft gekappt worden, was sich mit der von Konkurrenten mitgeteilten Schwäche decke. Er bleibt zuversichtlich für die Aktie und empfiehlt, in eine Kursschwäche hinzu zu kaufen.

Die Infineon-Aktie wies um 11:27 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 3.1 Prozent auf 33.59 EUR abwärts. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 48.88 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Infineon-Aktien beläuft sich auf 3’923’677 Stück. Das Papier gab seit Jahresanfang 2024 um 11.2 Prozent nach. Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 06.02.2024 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.

