Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004
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29.06.2026 11:13:44
Infineon-Analyse: Aktie von Barclays Capital mit Overweight bewertet
Diese Empfehlung gibt Barclays Capital für die Infineon-Aktie aus.
Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Infineon von 63 auf 90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Simon Coles geht recht optimistisch in die Berichtssaison europäischer und asiatischer Hardwareunternehmen, wie er am Montag in seinem Ausblick schrieb. Die Erwartungen seien allerdings bereits gestiegen und selektives Vorgehen daher angesagt. Denn die Anleger achteten immer stärker darauf, inwiefern sich Investitionen in KI auch bezahlt machen, und wie stark einzelne Werte bereits gelaufen seien. Coles setzt vor allem auf Taiwan Semiconductors, SK Hynix, ASML und ASM International. Von Infineon erhofft sich Coles Signale, inwieweit die neue Produktionsstätte die Engpässe bei Leistungshalbleitern beseitigen kann.
Aktienanalyse online: Die Infineon-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen
Um 10:57 Uhr stieg die Infineon-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1.8 Prozent auf 79.74 EUR. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 12.87 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Im heutigen Handel wurden bisher 477’523 Infineon-Aktien umgesetzt. Seit Jahresanfang 2026 kletterte die Aktie um 113.0 Prozent nach oben. Die kommenden Q3 2026-Ergebnisse werden voraussichtlich am 05.08.2026 veröffentlicht.
LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 06:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 06:03 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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