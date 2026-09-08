Infineon-Aktie: Outperform-Bewertung durch Bernstein Research

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Infineon auf "Outperform" mit einem Kursziel von 102 Euro belassen. Im Geschäft mit der Automobilindustrie komme in der Chipbranche eine Erholung in die Gänge, schrieb Analyst David Dai in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Endmarkt für Kraftfahrzeuge bleibe zwar schwach, doch eine sich verbessernde Preisentwicklung sei ein unterschätzter Hebel für die Ertragskraft. Unter den Herstellern analoger Chips bevorzugt der Experte in Europa Infineon und Reseas, in den USA Analog Devices.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Infineon-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Um 15:51 Uhr fiel die Infineon-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 4.1 Prozent auf 58.32 EUR ab. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 74.90 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Der Tagesumsatz der Infineon-Aktie belief sich zuletzt auf 2’610’061 Aktien. Das Papier legte seit Anfang des Jahres 2026 um 55.8 Prozent zu. Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 10.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2026 / 19:18 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2026 / 20:30 / UTC



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