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Preiserhöhungen 10.07.2026 14:18:00

Infineon-Aktie: Neue Chancen durch den Aufschwung im Chipmarkt?

Infineon-Aktie: Neue Chancen durch den Aufschwung im Chipmarkt?

Infineon dreht an der Preisschraube und spricht offen über eine mögliche Rückkehr zur Allokation, ein Signal, das über den eigenen Chart hinausreicht.

Taiwan Semiconductor Manufacturing
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  • Infineon erhöht in Teilbereichen die Preise für seine Halbleiter
  • Vorstand Schneider warnt vor einer möglichen Rückkehr zur Allokation
  • Chipkonzern baut parallel milliardenschwere Kapazitäten in Dresden aus

Infineon erhöht in Teilbereichen die Preise für seine Halbleiter und schliesst eine Rückkehr zur Kontingentierung nicht mehr aus. Finanzvorstand Sven Schneider sagte dem Handelsblatt, in bestimmten Bereichen könne es schnell wieder zur Allokation kommen, dann müsse die knappe Ware zugeteilt werden und Kunden könnten ihre Lieferungen nicht mehr sicher planen. Die Infineon-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise mit einem Minus von 2,00 Prozent auf 71,88 Euro.

Der Markt dreht sich

Noch zu Jahresbeginn standen bei Infineon einem Handelsblatt-Bericht zufolge viele Fertigungsanlagen ungenutzt. Allein die Leistungshalbleiter für die Stromversorgung von Rechenzentren liefen bereits im Boom, hier kommt der DAX-Konzern seit Monaten nicht mehr gegen die Nachfrage an. Inzwischen zieht demnach auch das für Infineon wichtige Geschäft mit der Autobranche sowie mit anderen Industrien wieder an. Höhere Preise und die Warnung vor Allokation sind damit weniger ein Einzelsignal als Ausdruck eines Zyklus, der sich von der Flaute zur Knappheit dreht.

Kapazität als Antwort auf den Boom

Infineon reagiert auf die Nachfragewende mit Investitionen statt nur mit Preisen. Anfang Juli hat der Konzern in Dresden seine neue "Smart Power Fab" eröffnet, nach eigenen Angaben die grösste Einzelinvestition der Firmengeschichte mit rund fünf Milliarden Euro. Die Fabrik soll die Fertigungskapazität am Standort verdoppeln und schafft laut Unternehmen rund 1'000 neue Arbeitsplätze, sie ging drei Monate früher als geplant in Betrieb.

Parallel drängt Produktionsvorstand Alexander Gorski laut einem Handelsblatt-Bericht vom Bayerischen Halbleiterkongress den Auftragsfertiger TSMC zu einem zweiten Werk in Dresden, dieses Mal mit modernsten Strukturgrössen von drei bis fünf Nanometern für Künstliche Intelligenz. Das bereits im Bau befindliche erste TSMC-Werk fertigt dagegen Chips mit 12 bis 16 sowie 22 bis 28 Nanometern, wie sie vor allem die Autoindustrie braucht. Für die europäische Chipbranche wäre ein zweites Werk ein Schritt weg von der reinen Zulieferrolle für Fahrzeughersteller.

Analysten uneins über die Bewertung

An der Börse ist die Skepsis über die hohe Bewertung nicht verschwunden, auch wenn die Kursziele zuletzt mehrheitlich nach oben zeigten. Berenberg hob sein Kursziel am 3. Juli auf 100 Euro an und bleibt bei Kaufen, ähnlich optimistisch positionierten sich Jefferies mit 96 Euro und Deutsche Bank mit 90 Euro, beide ebenfalls am 2. Juli und beide mit Kaufempfehlung. Deutlich zurückhaltender bewertet UBS das Papier, die Bank siedelte ihr Kursziel am selben Tag bei 61 Euro an und empfiehlt nur Neutral. Die weite Spanne zeigt, wie unterschiedlich der Markt einschätzt, wie viel vom erwarteten Nachfrageschub bereits im Kurs steckt.

Alexandra Hesse, Thomas Zoller, Redaktion finanzen.ch

Hinweis: Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar.

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