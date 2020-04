Infineon-Aktie klettert kräftig: Infineon schliesst Cypress-Kauf ab

Infineon kann die grösste Übernahme in seiner Unternehmensgeschichte abschliessen.

Wie der DAX -Konzern mitteilte, hat er alle erforderlichen Genehmigungen für den im vergangenen Juni vereinbarten Kauf des US-Wettbewerbes Cypress erhalten. Infineon wird dadurch zum Marktführer bei Chips und Sensoren für Autos. Der Abschluss der Transaktion soll in den kommenden fünf Geschäftstagen erfolgen.

Zuletzt stand noch die Genehmigung der chinesischen Behörden aus. In den USA wäre der Deal fast an Bedenken um die nationale Sicherheit gescheitert, letztlich konnte sich Infineon aber mit dem Regierungsausschuss für Auslandsinvestitionen Cfius einigen.

Nächster Schritt ist nun die Integration des Unternehmens aus dem kalifornischen San Jose in den Infineon-Konzern. Mit Cypress ergänzt Infineon sein eigenes Angebot um Mikrocontroller und Komponenten für die Datenübertragung. Die erweiterte Produktpalette erlaubt es Infineon, weitere Systemlösungen auf den Markt zu bringen.

Mit einem Preis von 9 Milliarden Dollar handelt es sich bei der Cypress-Übernahme um die bisher teuerste Transaktion in der mehr als 20-jährigen Unternehmensgeschichte von Infineon. 2,7 Milliarden Euro hat sich der Konzern schon mit Hilfe neuer Aktien und einer Hybridanleihe am Finanzmarkt besorgt, um die Bankenfinanzierung möglichst klein zu halten. Für die weiteren für die Transaktion erforderlichen Mittel werde die Kreditfazilität, die auf 20 internationale Banken aufgeteilt ist, in Anspruch genommen, teilte der Konzern weiter mit.

Die Akquisitionsfinanzierung biete mit Fälligkeiten, die je nach Tranche zwischen März 2022 und Juni 2024 liegen, für langfristige Refinanzierungsmassnahmen hinreichend Zeit und Flexibilität. Das Unternehmen werde liquide Mittel entsprechend seinem Zielwert von 1 Milliarde Euro zuzüglich mindestens 10 Prozent vom Umsatz zurückbehalten.

Die Infineon-Aktie steigt am Dienstagvormittag im XETRA-Handel zeitweise um 7,88 Prozent auf 15,26 Euro.

DJG/rio/mgo/smh

FRANKFURT (Dow Jones)