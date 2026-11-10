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10.11.2026 08:49:08
Infineon-Aktie klettert deutlich: KI, Energie und Software-Autos als Wachstumstreiber für 2026/27
Infineon Technologies will im neuen Geschäftsjahr 2026/25 vom weltweit boomenden Geschäft mit KI-Rechenzentren sowie der Nachfrage nach Energieinfrastruktur und softwaredefinierten Fahrzeugen profitieren.
Annähernd 4 Milliarden Euro von insgesamt prognostizierten etwa 20 Milliarden Euro Zielumsatz im neuen Jahr sollen aus der Stromversorgung für Rechenzentren stammen. Im Automotive-Geschäft kalkuliert Infineon mit Wachstum im mittleren Zehner-Prozentbereich. Infineon will 3 bis 3,5 Milliarden Euro investieren, vornehmlich in neue Maschinen für den Hochlauf der benötigten Chips.
"Infineon hat das Geschäftsjahr 2026 mit einem weiteren Rekordquartal abgeschlossen und startet mit anhaltend starkem Momentum ins neue Geschäftsjahr", sagte Vorstandschef Jochen Hanebeck.
Im zurückliegenden vierten Quartal (per Ende September) verbuchte Infineon bei einem Wachstum von gut einem Achtel zum vorherigen Jahresviertel 40 Prozent mehr operativen Gewinn. Die als Segmentergebnis bezeichnete Kennziffer übertraf mit 1,12 Milliarden Euro den Marktkonsens von 1,096 Milliarden Euro. Die viel beachtete Segmentergebnismarge betrug 23,8 Prozent und verbesserte sich damit um 4,7 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorquartal.
Die Aktionäre sollen für das abgelaufene Jahr 38 Cent Dividende je Aktie bekommen und damit 3 Cent mehr als im Vorjahr.
Für das laufende erste Geschäftsquartal werden rund 4,6 Milliarden Euro Umsatz und etwa 23 Prozent Marge angepeilt.Die Infineon-Aktie springt via Tradegate zeitweise 5,13 Prozent auf 52,24 Euro nach oben.
DOW JONES
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❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
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