Infineon-Aktie: Jefferies & Company Inc. vergibt Buy

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Infineon nach einer Veranstaltung mit dem Management der Automobil-Sparte des Chipherstellers auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Das starke Wachstum im Geschäft mit Elektroautos in China sei für Infineon als grösstem Zulieferer für Auto-Chips in der Volksrepublik positiv, schrieb Analyst Janardan Menon in einer am Freitag vorliegenden Studie. Bei vielen Produkten sehe das Unternehmen kein erhöhtes Risiko von Marktanteilsverlusten in China.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Infineon-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Im XETRA-Handel gewannen die Infineon-Papiere um 17:18 Uhr 0.6 Prozent. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 38.29 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2’790’624 Infineon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Jahresanfang 2024 fiel die Aktie um 13.0 Prozent. Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Infineon am 04.02.2025 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

