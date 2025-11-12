Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004
|Wachstumsimpulse erhofft
|
12.11.2025 07:36:00
Infineon-Aktie: Infineon hofft auf KI-Boom nach Umsatzrückgang
Der Chiphersteller Infineon erwartet im neuen Geschäftsjahr nach Rückgängen wieder ein moderates Umsatzwachstum.
Hanebeck erwartet im neuen Geschäftsjahr 1,5 Milliarden Euro Umsatz in dem Bereich und damit mehr als zunächst vorgesehen. Bis zum Ende des Jahrzehnts soll der für Infineon adressierbare Markt eine Grösse von 8 bis 12 Milliarden Euro erreichen.
Im vergangenen Jahr sank der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um zwei Prozent auf rund 14,7 Milliarden Euro. Die Segmentergebnismarge, die die operative Profitabilität von Infineon misst, sank auf 17,5 Prozent (Vorjahr 20,8%). Im neuen Geschäftsjahr (per Ende September) soll sie im hohen Zehn-Prozent-Bereich liegen.
NEUBIBERG (awp international)