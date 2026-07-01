Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004
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01.07.2026 16:45:00
Infineon-Aktie im Analystenfokus: Darum empfehlen Experten das Papier im Juni mehrheitlich zum Kauf
So schätzten Analysten die Infineon-Aktie im letzten Monat ein.
Im abgelaufenen Monat haben 8 Experten ihre Einschätzung der Infineon-Aktie veröffentlicht.
7 Experten empfehlen die Infineon-Aktie zu kaufen, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von Infineon mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 91,50 EUR beziffert, während der aktuelle Infineon-Kurs an der Börse XETRA bei 81,67 EUR liegt.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein Research
|102,00 EUR
|24,89
|29.06.2026
|Barclays Capital
|90,00 EUR
|10,20
|29.06.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|96,00 EUR
|17,55
|25.06.2026
|Bernstein Research
|102,00 EUR
|24,89
|22.06.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|88,00 EUR
|7,75
|12.06.2026
|Bernstein Research
|74,00 EUR
|-9,39
|08.06.2026
|Warburg Research
|84,00 EUR
|2,85
|05.06.2026
|Jefferies & Company Inc.
|96,00 EUR
|17,55
|02.06.2026
|Jefferies & Company Inc.
|-
|-
|01.06.2026
Redaktion finanzen.ch
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