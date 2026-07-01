Infineon-Aktie im Analystenfokus: Darum empfehlen Experten das Papier im Juni mehrheitlich zum Kauf

Im abgelaufenen Monat haben 8 Experten ihre Einschätzung der Infineon-Aktie veröffentlicht.

7 Experten empfehlen die Infineon-Aktie zu kaufen, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von Infineon mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 91,50 EUR beziffert, während der aktuelle Infineon-Kurs an der Börse XETRA bei 81,67 EUR liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Bernstein Research 102,00 EUR 24,89 29.06.2026 Barclays Capital 90,00 EUR 10,20 29.06.2026 JP Morgan Chase & Co. 96,00 EUR 17,55 25.06.2026 Bernstein Research 102,00 EUR 24,89 22.06.2026 Goldman Sachs Group Inc. 88,00 EUR 7,75 12.06.2026 Bernstein Research 74,00 EUR -9,39 08.06.2026 Warburg Research 84,00 EUR 2,85 05.06.2026 Jefferies & Company Inc. 96,00 EUR 17,55 02.06.2026 Jefferies & Company Inc. - - 01.06.2026

Redaktion finanzen.ch