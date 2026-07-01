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Aktie unter der Lupe 01.07.2026 16:45:00

Infineon-Aktie im Analystenfokus: Darum empfehlen Experten das Papier im Juni mehrheitlich zum Kauf

Infineon-Aktie im Analystenfokus: Darum empfehlen Experten das Papier im Juni mehrheitlich zum Kauf

So schätzten Analysten die Infineon-Aktie im letzten Monat ein.

Infineon
73.02 CHF -2.48%
Kaufen Verkaufen

Im abgelaufenen Monat haben 8 Experten ihre Einschätzung der Infineon-Aktie veröffentlicht.

7 Experten empfehlen die Infineon-Aktie zu kaufen, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von Infineon mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 91,50 EUR beziffert, während der aktuelle Infineon-Kurs an der Börse XETRA bei 81,67 EUR liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Bernstein Research102,00 EUR24,8929.06.2026
Barclays Capital90,00 EUR10,2029.06.2026
JP Morgan Chase & Co.96,00 EUR17,5525.06.2026
Bernstein Research102,00 EUR24,8922.06.2026
Goldman Sachs Group Inc.88,00 EUR7,7512.06.2026
Bernstein Research74,00 EUR-9,3908.06.2026
Warburg Research84,00 EUR2,8505.06.2026
Jefferies & Company Inc.96,00 EUR17,5502.06.2026
Jefferies & Company Inc.--01.06.2026

Redaktion finanzen.ch

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