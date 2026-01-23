Infineon-Aktie erhält von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) Bewertung: Buy

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Infineon von 41 auf 48 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Investitionstrends im Halbleiterbereich blieben solide, was die Nachfrage bei den Herstellern weiter stützen sollte, schrieb Tammy Qiu in einer am Freitag vorliegenden Brancheneinschätzung. Bei Infineon und STMicroelectronics habe sich die Auftragslage zuletzt von einem niedrigen Niveau aus etwas erholt. Sie hob ihre Schätzungen für Infineon moderat an und betrachtet den Ausblick auf 2026 als konservativ.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Infineon-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Um 10:27 Uhr ging es für die Infineon-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0.8 Prozent auf 42.23 EUR. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 13.66 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 440’926 Infineon-Aktien. Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte das Papier um 11.9 Prozent. Die Infineon-Bilanz für Q1 2026 wird am 04.02.2026 erwartet.

