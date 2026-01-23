Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’202 -0.2%  SPI 18’262 -0.3%  Dow 49’384 0.6%  DAX 24’848 0.0%  Euro 0.9283 0.0%  EStoxx50 5’938 -0.3%  Gold 4’918 -0.4%  Bitcoin 70’230 -0.5%  Dollar 0.7911 0.2%  Öl 64.7 0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Rheinmetall345850Apple908440Accelleron Industries116936091
Top News
Nestlé-Aktie tiefer: Strafuntersuchung nach Säuglingstod
HIAG Immobilien-Aktie stärker: Gewinnsprung für 2025 erwartet
BASF-Aktie tiefer: Gewinnrückgang fällt stärker als erwartet aus
Wacker Neuson-Aktie tiefrot: Übernahme durch Doosan Bobcat gescheitert
Möglicher Handelskrieg zwischen USA und EU führt zu Bitcoin-Ausverkauf
Suche...

Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Aktuelle Analyse 23.01.2026 10:43:44

Infineon-Aktie erhält von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) Bewertung: Buy

Infineon-Aktie erhält von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) Bewertung: Buy

Diese Empfehlung gibt Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) für die Infineon-Aktie aus.

Infineon
38.97 CHF -1.68%
Kaufen Verkaufen

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Infineon von 41 auf 48 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Investitionstrends im Halbleiterbereich blieben solide, was die Nachfrage bei den Herstellern weiter stützen sollte, schrieb Tammy Qiu in einer am Freitag vorliegenden Brancheneinschätzung. Bei Infineon und STMicroelectronics habe sich die Auftragslage zuletzt von einem niedrigen Niveau aus etwas erholt. Sie hob ihre Schätzungen für Infineon moderat an und betrachtet den Ausblick auf 2026 als konservativ.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Infineon-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Um 10:27 Uhr ging es für die Infineon-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0.8 Prozent auf 42.23 EUR. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 13.66 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 440’926 Infineon-Aktien. Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte das Papier um 11.9 Prozent. Die Infineon-Bilanz für Q1 2026 wird am 04.02.2026 erwartet.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 17:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Infineon

Nachrichten zu Infineon AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?