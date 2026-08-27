Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’387 -1.1%  SPI 20’263 -0.9%  Dow 53’569 0.2%  DAX 26’367 0.3%  Euro 0.9369 -0.1%  EStoxx50 6’425 -0.7%  Gold 4’601 0.2%  Bitcoin 64’312 1.1%  Dollar 0.8041 -0.1%  Öl 89.4 1.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758NVIDIA994529Nestlé3886335Roche149905998Stadler Rail217818Partners Group2460882Rheinmetall345850On113454047Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Bitcoin-Miner: KI-Erlöse hinken Investment massiv hinterher
Elliott Investment Management: Das waren die grössten Aktienpositionen im 2. Quartal 2026
Micron-Aktie nach Rekordhoch: Ist der Speicherkonzern noch ein Schnäppchen?
NVIDIA übertrifft hohe Erwartungen bei Gewinn und Umsatz - Aktie springt an
CrowdStrike-Aktie zieht kräftig an: Anhebung der Jahresprognose sorgt für Auftrieb
Suche...

Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Kaufen-Einstufung 27.08.2026 17:13:44

Infineon-Aktie erhält von DZ BANK Bewertung: Kaufen

Infineon-Aktie erhält von DZ BANK Bewertung: Kaufen

Hier sind die Resultate der genauen Überprüfung der Infineon-Aktie durch DZ BANK.

Infineon
53.59 CHF 3.58%
Kaufen Verkaufen

Die DZ Bank hat Infineon auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 77 Euro belassen. Für den Chiphersteller sei mit Blick auf das Thema Autonomes Fahren die breite Einführung von Level 2+/2++-Systemen wirtschaftlich relevanter als eine zunächst auf wenige Fahrzeuge begrenzte Einführung von Level 3 oder Level 4, schrieb Dirk Schlamp in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Softwaredefinierte Fahrzeuge hätten bereits 2025 rund 11 Prozent des Konzernumsatzes ausgemacht. Der zunehmende Funktionsumfang führe zu einer steigenden Nachfrage nach von Infineon angebotenen Komponenten. "Das KI-Geschäft bleibt der zentrale kurzfristige Wachstumstreiber und profitiert von einer sehr dynamischen Nachfrage."/ck/rob/he

Zwischen Kursziel und Realität: Die Infineon-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Um 16:57 Uhr konnte die Aktie von Infineon zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3.3 Prozent auf 57.01 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2’713’706 Infineon-Aktien. Die Aktie legte auf Jahressicht 2026 um 52.3 Prozent zu.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2026 / 14:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2026 / 15:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 2.1999 43.41 148594841
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor

Bildquelle: Infineon
In eigener Sache

Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm

Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Infineon AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?