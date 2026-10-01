Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004
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01.10.2026 15:11:00
Infineon-Aktie dreht ins Minus: Halbleiterkonzern eröffnet Fabrik in Thailand
Der bayerische Halbleiterkonzern Infineon hat eine neue Fabrik im thailändischen Samut Prakan eröffnet.
Bisher hat Infineon einen niedrigen dreistelligen Millionenbetrag in die Fabrik investiert. Sie ist der weltweit 13. Produktionsstandort der Neubiberger. Der Bau dauerte dem Unternehmen zufolge 14 Monate. Der Halbleiterkonzern baut seine Kapazitäten derzeit auf. Erst im Sommer hat er in Dresden eine neue Fabrik eröffnet.
/ruc/DP/mis NEUBIBERG/SAMUT PRAKAN (awp international)
/ruc/DP/mis
NEUBIBERG/SAMUT PRAKAN (awp international)
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