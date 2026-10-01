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Neuer Standort 01.10.2026 15:11:00

Infineon-Aktie dreht ins Minus: Halbleiterkonzern eröffnet Fabrik in Thailand

Infineon-Aktie dreht ins Minus: Halbleiterkonzern eröffnet Fabrik in Thailand

Der bayerische Halbleiterkonzern Infineon hat eine neue Fabrik im thailändischen Samut Prakan eröffnet.

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Derzeit sind an dem Standort südlich von Bangkok 350 Menschen beschäftigt, mit dem Hochlauf des ersten von fünf möglichen Modulen soll diese Zahl auf 1.000 steigen. Langfristig habe der Standort das Potenzial, der grösste im Backend-Bereich bei Infineon zu werden, hiess es. Mit Backend bezeichnet man in der Halbleiterindustrie die Schritte, in denen die Wafer mit Chips unter anderem zerteilt, verarbeitet und getestet werden.

Bisher hat Infineon einen niedrigen dreistelligen Millionenbetrag in die Fabrik investiert. Sie ist der weltweit 13. Produktionsstandort der Neubiberger. Der Bau dauerte dem Unternehmen zufolge 14 Monate. Der Halbleiterkonzern baut seine Kapazitäten derzeit auf. Erst im Sommer hat er in Dresden eine neue Fabrik eröffnet.

/ruc/DP/mis

NEUBIBERG/SAMUT PRAKAN (awp international)

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