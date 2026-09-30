Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004
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30.09.2026 18:00:38
Infineon-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats September
Experten haben im letzten Monat einen genauen Blick auf die Infineon-Aktie geworfen.
Im September 2026 haben 8 Analysten eine Einschätzung der Infineon-Aktie vorgenommen.
5 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 3 Analysten stufen die Anteilsscheine von Infineon mit Halten ein.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 82,38 EUR für die Infineon-Aktie, was einem Anstieg von 22,88 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von 59,50 EUR gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Jefferies & Company Inc.
|96,00 EUR
|61,34
|30.09.2026
|UBS AG
|64,00 EUR
|7,56
|28.09.2026
|UBS AG
|64,00 EUR
|7,56
|21.09.2026
|UBS AG
|64,00 EUR
|7,56
|14.09.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|100,00 EUR
|68,07
|09.09.2026
|Bernstein Research
|102,00 EUR
|71,43
|08.09.2026
|Deutsche Bank AG
|85,00 EUR
|42,86
|07.09.2026
|Warburg Research
|84,00 EUR
|41,18
|07.09.2026
Redaktion finanzen.ch
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