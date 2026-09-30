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Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004

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Analysteneinschätzungen 30.09.2026 18:00:38

Infineon-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats September

Infineon-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats September

Experten haben im letzten Monat einen genauen Blick auf die Infineon-Aktie geworfen.

Infineon
57.74 CHF 2.75%
Kaufen Verkaufen

Im September 2026 haben 8 Analysten eine Einschätzung der Infineon-Aktie vorgenommen.

5 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 3 Analysten stufen die Anteilsscheine von Infineon mit Halten ein.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 82,38 EUR für die Infineon-Aktie, was einem Anstieg von 22,88 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von 59,50 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Jefferies & Company Inc.96,00 EUR61,3430.09.2026
UBS AG64,00 EUR7,5628.09.2026
UBS AG64,00 EUR7,5621.09.2026
UBS AG64,00 EUR7,5614.09.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)100,00 EUR68,0709.09.2026
Bernstein Research102,00 EUR71,4308.09.2026
Deutsche Bank AG85,00 EUR42,8607.09.2026
Warburg Research84,00 EUR41,1807.09.2026

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Infineon
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