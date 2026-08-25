Infineon, AIXTRON und Co.: Halbleiter-Aktien vor NVIDIA-Zahlen gefragt - UBS sieht robuste Nachfrage

Vor der Quartalsbilanz des Trendsetters NVIDIA am Mittwochabend verbuchten die Papiere von AIXTRON Infineon und JENOPTIK teils deutliche Kursgewinne. So legen die Aktien von Infineon via XETRA zeitweise um 2,94 Prozent auf 55,75 Euro zu und gehören damit zu den stärksten Titel im DAX . Auch Halbleiter-Werte aus der zweiten Reihe profitieren. AIXTRON-Anteilsscheine ziehen stellenweise um 1,52 Prozent auf 37,31 Euro an, SUSS MicroTec-Papiere gewinnen nach ihrem Rutsch am Vortag 2,82 Prozent auf 71,00 Euro. Für die Aktien von JENOPTIK steht ein Plus von 2,93 Prozent auf 39,34 Euro an der Kurstafel.

Für den Branchenindex Philadelphia Semiconductor Index (SOX) ging es in diesem Jahr um mehr als 60 Prozent nach oben. In der Spitze waren es im Juni sogar mehr als 100 Prozent. Im Juli hatten Investoren bei den grossen US-Halbleiteraktien verstärkt Kursgewinne mitgenommen. Grund waren Bedenken, ob sich die immensen Investitionen in KI letzten Endes auch in Gewinne für die Unternehmen ummünzen lassen.

Hauptantriebsfeder für die Rally ist die Halbleiternachfrage im Zusammenhang mit dem Einsatz Künstlicher Intelligenz. "In unserem Basisszenario dürften die Investitionen für KI robust bleiben", schrieb Chefanleger Mark Haefele von der Bank UBS. Zwar dürften die Wachstumsraten nachlassen; die grossen Tech-Konzerne dürften aber weiterhin in Datenzentren, technologische Infrastruktur und KI-Anwendungen investieren.

Auf der Basis der jüngsten Prognosen der Tech-Unternehmen berechnet Haefele das Investitionsvolumen im kommenden Jahr auf 1,2 Billionen US-Dollar. Das wäre ein Drittel mehr als im laufenden Jahr. "Wir erwarten ausserdem mehr Belege für eine Monetarisierung, die helfen würde, die Investitionen zu rechtfertigen", so der Chefanleger.

Aber es gebe auch Risiken. "Anzeichen für sich abschwächende Kapitalausgaben, eine schwächere Nachfrage nach KI-Infrastruktur und eine enttäuschende Monetarisierung würden Sorgen über die Nachhaltigkeit des Zyklus wecken", schrieb Haefele. Das könnte nicht nur die Technologiebranche belasten, sondern auch die Stimmung für den breiten Aktienmarkt eintrüben.

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FRANKFURT (awp international)